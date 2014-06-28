Церковь чтит память святителя Михаила, первого митрополита Киевского (Х век)

Днесь пророчествие во апостолех Первозваннаго исполнися, се бо на сих горах возсия благодать и вера умножися.

Тропарь святому

Первый предстоятель Русской Православной Церкви – святитель Михаил, митрополит Киевский. По благословению Константинопольского патриарха Николая Хрисоверга он приехал в город Корсунь (современный Севастополь), к равноапостольному князю Владимиру, когда тот принял крещение. Затем переехал в Киев.

Митрополит Михаил ревностно проповедовал Евангелие на Русской земле, крестил и поучал новообращённых, учреждал первые храмы и духовные училища. Ему приписывают инициативу строительства Киевского Златоверхого Михайловского монастыря. В 992-ом году святитель Михаил отошел к Господу. Мощи праведника были перенесены в Антониевы пещеры Киево-Печерской обители, а в 1730-ом году – в Успенский храм Лавры.

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