Сегодня день памяти пророка Амоса (VIII век до Р.Х.)

Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, – и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами.

Книга пророка Амоса (5, 14)

В восьмом веке до Рождества Христова еврейский народ был разделен на два царства. В Иерусалиме правил иудейский царь Озия, а у десяти отделившихся колен израилевых – идолопоклонник Иеровоам Второй. Именно в годы его правления к евреям был послан пророк Амос. Он был иудейским пастухом, простым и необразованным, но имел страстную веру.

Разоблачая царя Иеровоама и израильтян, отступивших от Бога, пророк Амос нередко терпел побои и гонения, но продолжал призывать народ к покаянию. Смертельно раненный сыном жреца языческого капища, праведник скончался около 783-го года до Рождества Христова. А дело святого Амоса продолжил его сын – пророк Исаия.

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