28 июня - день памяти святителя Ионы, митрополита Московского (ХV век)

Святитель Иона, митрополит Московский и всея России чудотворец, родился в городе Галиче в семье благочестивых христиан.

В возрасте двенадцати лет, будущий святитель принимает монашеский постриг в одном из Галичских монастырей, откуда он потом перешел в московский Симонов монастырь, где подвизался много лет.

Однажды святитель Фотий, митрополит Московский, посетил Симонов монастырь и, после молебна, преподав благословение архимандриту и братии, пожелал благословить иноков, исполнявших послушание на монастырских работах.

Когда он пришел в пекарню, то увидел уснувшего от многих трудов инока Иону, правая рука утомленного инока была согнута в благословляющем жесте. Святитель Фотий благословил спящего инока и пророчески предсказал присутствовавшим, что этот монах будет великим святителем и многих наставит на путь спасения.

Через несколько лет предсказание Святителя исполнилось. Иона был поставлен епископом Рязанским и Муромским.

Через пять лет после смерти митрополита Фотия, за добродетельную и святую жизнь митрополитом Всероссийским был избран святитель Иона. Посвящение его по благословению Константинопольского Патриарха Григория III (1445-1450) впервые совершено в Москве. 15 декабря 1448 года святитель Иона вступил на Митрополию и с архипастырской ревностью стал утверждать благочестие среди паствы, словом и делом укрепляя православную веру в стране. И при своем высоком сане он по-прежнему не оставлял личных монашеских подвигов. За труды на благо Церкви Христовой святитель Иона удостоился от Бога благодатного дара чудотворений и прозорливости.

Блаженная кончина святителя Ионы последовала в 1461 году. В 1472 году мощи святого митрополита Ионы были обретены нетленными и положены в Успенском соборе Кремля. При гробе Святителя стали совершаться многочисленные исцеления.

"УНИАН-Религии"