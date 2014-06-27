27 июня - день памяти пророка Елисея (IX век до Р.Х.)

"И во дни свои не трепетал пред князем, и никто не превозмог его". Святой Елисей более 65 лет нёс пророческое служение при шести израильских царях. Он совершил многочисленные чудеса: разделил воды Иордана; сделал пригодной для питья воду иерихонского источника; спас от гибели в безводной пустыне войска израильского и иудейского царей, а бедную вдову – от голодной смерти, а также воскресил её сына.

Пророк Елисей скончался в глубокой старости. Как и его учитель – пророк Илия – он не оставил после себя книг. Позже Иисус, сын Сираха, написал похвалу обоим пророкам… В 4-ом веке император Юлиан Отступник приказал сжечь мощи святого Елисея. Но верующие сохранили их остатки и часть из них перевезли в Александрию.

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