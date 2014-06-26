26 июня - день памяти мученицы Антонины (III–IV век)
10:27, 26 июня 2014Праздники
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Пыль веков припорошила следы христианской жизни святой Антонины. Известно, что она жила на рубеже третьего-четвертого веков в малоазиатском городе Никея. В годы гонений со стороны императора Диоклетиана за исповедание веры во Христа святая Антонина два года томилась в тюрьме. Ее подвергали всевозможным пыткам.
В конце концов, после очередного отказа мученицы принести жертву идолам, палачи завязали ее в мешок и бросили в озеро. Сегодня Церковь чтит память святой Антонины – стойкой и мужественной мученицы за веру во Христа.
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