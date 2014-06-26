Сегодня день памяти преподобной Анны и ее сына Иоанна (IX век)

Преподобная Анна и ее сын, святой Иоанн, жили в Константинополе. Святая Анна была дочерью диакона Влахернской церкви. После смерти мужа она переоделась в мужскую одежду и под именем Евфимиана вместе с сыном, Иоанном, приняла монашеский постриг в одной из Вифинских обителей, близ Олимпа.

Прославившись еще при жизни даром чудотворений, праведница скончалась в Константинополе в 826-ом году. Именно сегодня Церковь чтит память этих двух Божьих угодников.

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