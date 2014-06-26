Православная Церковь чтит день памяти преподобной Александры Дивеевской (XVIII век)

«Она великая женщина, святая, смирение ее было необычайным», – говорил о ней Серафим Саровский. Преподобная Александра, в миру Агафья Мельгунова, рано овдовела. Решив посвятить жизнь Богу, она ушла в Киевский Флоровский монастырь. Но вскоре Александре явилась Божья Матерь и велела устроить монастырь в том месте, где Она укажет.

Так преподобная поселилась в Дивееве, близ Саровской пустыни. Средства от продажи имений преподобная Александра использовала на строительство церквей и благотворительность. Живя в монастыре, она совсем забыла о своем дворянском происхождении и выполняла различную работу, во всем следуя всей строгости устава Саровской обители.

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