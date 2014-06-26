26 июня - день памяти мученицы Акилины (ІІІ век)

Святая мученица Акилина, происходила из финикийского города Библа. Воспитана она была в традициях христианского благочестия, так как ее родители были христианами. Когда Акилине было всего 12 лет, она уже в разговорах со своими сверстницами убеждала их обратиться от язычества к христианству.

Об этом узнал один из слуг царского наместника Волусиана и донес, что она учит своих сверстниц не почитать религию отцов. Святая твердо исповедала свою веру в Бога перед наместником и сказала, что она не отречется от Христа.

Волусиан пытался уговорами и лаской повлиять на юную исповедницу, но, видя ее твердость, велел предать ее мучениям. Когда ее мучитель издевался над ней, он спрашивал: "Где же твой Бог? Пусть придет и отнимет тебя из моих рук". Святая отвечала: "Господь невидимо со мною, и чем больше я страдаю, тем больше Он дает мне сил и терпения".

Она перенесла страшные мучения, но все-таки не поколебалась и осталась верной своему Богу. Когда святую вели на казнь, она молилась и благодарила Бога, удостоившего ее пострадать за Его Святое Имя.

В ответ на молитву послышался глас, призывавший ее в Небесные обители, и вслед за тем мученица предала дух свой Богу († 293). Палач боялся нарушить приказание правителя, и уже скончавшейся отсек ей голову. Христиане с честью погребли тело мученицы. Позднее ее мощи были перенесены в Константинополь и положены в созданном в ее честь храме.

"УНИАН-Религи "