Сегодня день памяти преподобного Петра Афонского (VIII век)

Преподобный Петр Афонский занимал высокие посты в византийской армии. В 667-м году во время войны с сирийцами он попал в плен. Находясь в заключении, Пётр горячо молился святому Николаю Чудотворцу. Святитель явился ему во сне и чудесным образом освободил из темницы. После этого преподобный отправился в Рим, где при гробнице апостола Петра принял монашеский постриг.

По приказу Богородицы он пошёл на святую гору Афон, где прожил в уединении 53 года. С именем этого святого связан завет Божьей Матери, который действует и ныне: “Во Афонстей Горе будет покой его, то бо есть жребий Мой от Сына Моего и Бога, данный Мне”.

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