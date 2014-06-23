Церковь чтит память священномученика Тимофея Прусского (IV век)

Священномученик Тимофей, епископ Прусский, жил в средине четвертого века. Название кафедры, которую занимал этот праведник, невольно наталкивает на вопрос: неужели в такой ранний период на юго-восточном побережье Балтии могла существовать христианская епархия? Конечно, нет.

Городок Пруса существует и ныне и находится в Малой Азии, близ горы Олимпийская. Период служения святого Тимофея совпал с правлением императора Юлиана Отступника. Жертвой злодеяний этого императора-богоборца и стал прусский епископ. Даже в тюрьме под угрозой смерти он не отказался проповедовать Христа. После мученической кончины Церковь прославила этого архипастыря среди святых.

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