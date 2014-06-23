23 июня - день памяти мучеников Александра и Антонины девы (IV век)

Для нее вера во Христа Спасителя была дороже служения жрицы языческой богини Артемиды. Святая Антонина терпела тюремное заключение и страдания, лишь бы не приносить жертву языческим богам. Один из воинов, охранявший эту христианку, по имени Александр, пытался спасти невинную деву от издевательств. Надев одежду воина, святая бежала из темницы.

Когда о поступке Александра узнали гонители христиан, Антонина вернулась к своему освободителю, чтобы вместе с ним принять мученическую смерть. Впоследствии мощи святых были перенесены в Константинополь и положены в Максимовом монастыре.

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