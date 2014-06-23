Сегодня Православная Церковь чтит память преподобного отца Печерского - Силуана схимника

Сегодня Православная Церковь чтит память одного из святых, которые подвизались в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре – преподобного Силуана схимника. Святой был очень ревностным хранителем чистоты душевной и телесной, для чего постоянно пребывал в посте и бдении, а душу очищал молитвой и богомыслием. За свою богоугодную жизнь преподобный сподобился от Бога обильных духовных дарований: молитвенного дерзновения, постоянной радости о Господе, а также прозорливости и чудотворения.

Одним из его чудес, описанных в Печерском Патерике, было чудесное избавление от воров, которые пришли в лавру. Святой схимник силой своей молитвы связал воров, пришедших в монастырский сад, и они три дня не могли двинуться с места до тех пор, пока не раскаялись. После этого святой простил и отпустил их. Жил преподобный Силуан в конце ХIII - начале ХIV века. Мощи его покоятся в Феодосиевых пещерах.

"УНИАН-Религии"