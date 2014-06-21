Церковь чтит память святителя Феодора Суздальского (XI век)

Примером, вдохновляющим нас любить Бога и ближнего, является жизненный путь святого Феодора, епископа Суздальского и Ростовского. Грек по происхождению, святой Феодор прибыл в Киев вместе с князем Владимиром после его крещения. Вскоре он стал первым архипастырем Ростовской земли, мудро управляя паствой.

Нелегким был путь служения этого святителя. Зёрна веры, которые он сеял в души русичей, часто попадали в сухие и черствые сердца язычников. Епископ испытывал гонения и притеснения.

Значительную часть своего служения архипастырь провел в городе Суздаль. Там он учредил храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в котором и нашел покой после блаженной кончины.

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