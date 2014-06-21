21 июня - день памяти великомученика Феодора Стратилата (IV век)

Святой великомученик Феодор происходил из города Евхаит (в Малой Азии, нынешней Турции) и был военачальником (по-гречески — «стратилатом») в городе Гераклее у Черного моря.

Будучи христианином он проводил жизнь добродетельную и немало трудился для того, чтобы донести проповедь Евангелия до подчиненных ему язычников. Такое стремление святого, всегда подкрепленное личным примером, привело многих людей к познанию истин христианства и принятию святое крещение.

Но вскоре, на последователей веры Христовой было воздвигнуто великое гонение. Император Ликиний, соправитель Константина обрушил преследования на просвещенных поборников христианства, в которых не без основания видел основную угрозу для умирающего язычества.

В числе таких поборников оказался и Феодор. Ликиний лично прибыл к нему в Гераклею, чтобы заставить его принести жертвы идолам, но святой остался непоколебимым и был подвергнут жестоким мучениям. Феодор был распят на кресте. Однако Бог, по великой Своей милости, пожелал, чтобы кончина святого Феодора была так же плодотворна для его ближних, как и вся его жизнь: ночью ангел явился мученику, снял его с креста и совершенно исцелил.

Наутро слуги Ликиния, посланные бросить тело святого Феодора в море, увидев его совершенно здоровым, уверовали во Христа. Уверовало также и много других язычников, видевших чудо Божие.

Узнав об этом, Ликиний приказал обезглавить святого Федора.

Мученическая кончина этого воина Христова, мученика за веру совершилась в 319 году.

"УНИАН-Религии"