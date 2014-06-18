18 июня 1150 года - перенесение мощей блаженного Игоря, князя Киевского

Великий князь Киевский Игорь Ольгович, во святом крещении принявший имя Георгий, во время междоусобиц был разгромлен и взят в плен князем Изяславом. Его заточили в одном из монастырей Переяславля (ныне Переяслав-Хмельницкий). Там, отлучившись от суеты мира сего, он стал раскаиваться в своих грехах и решил постричься в монахи. 5 января 1147 г. епископ Переяславский Евфимий постриг его в иночество с именем Гавриил. Со временем он был переведен в Киевский Феодоровский монастирь, где всецело предался иноческим подвигам и принял схиму с именем Игнатий.

Но над Киевом еще витал дух братоубийственных междоусобиц. Черниговские князья, двоюродные братья Игоря, задумали обманом заманить и убить Киевского князя Изяслава. Их заговор раскрылся раньше времени и у них ничего не получилось, но этого было достаточно чтобы разгневать киевлян. Возмущенная толпа обрушила свою месть на ни в чем неповинного князя-схимника. 19 сентября 1147 года святой был зверски убит. По благословению митрополита Климента Смолятича страстотерпца погребли в храме Киевского Симоновского монастыря.

18 июля 1150 года, Черниговский князь Святослав Ольгович, родной брат убиенного, торжественно перенес святые мощи князя Игоря на родину, в Чернигов, где они были положены в раку в кафедральном Спасском соборе.

Тогда же было установлено празднование памяти святого.

"УНИАН-Религии"