Сегодня день памяти святителя Митрофана, первого Патриарха Константинопольского

Сегодня Православная Церковь празднует день памяти святителя Митрофана, первого Патриарха Константинопольского.

Святитель Митрофан был современником святого равноапостольного императора Константина Великого (306-337). Святой происходил из знатной семьи. Отец его, Дометий, был братом римского императора Марка Аврелия Проба (276-282).

Но приняв христианство Доматий вынужден был бежать со своими сыновьями Митрофаном и Пробом из Рима в Византию, где они со временем начали обучаться истинам христианства у епископа Тита (242-272). Видя пламенное желание служить Богу, Тит рукоположил Дометия в сан пресвитера, а со временем тот стал преемником Тита на епископской кафедре (272-303).

Прибыв однажды в Византию, император Константин Великий был восхищен красотой и удобным расположением города. Увидев святость жизни и мудрость святого Митрофана, император взял его с собой в Рим. Но вскоре Константин решил перенести столицу из Рима в Византию и перевел туда святителя Митрофана.

Святитель занял кафедру в 316 году. Во время Первого І Вселенского Собора, который собрался в Никее для осуждения ереси Ария, Константин Великий исходатайствовал у святых отцов Собора для святителя Митрофана титул Патриарха. Таким образом, святой стал первым Патриархом Константинопольским.

Святитель Митрофан мирно преставился к вечной жизни в 326 году, в возрасте 117 лет. Его святые мощи покоятся в храме, воздвигнутом в его память, в Константинополе.

"УНИАН-Религии"