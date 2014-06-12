12 июня - день памяти преподобного Исаакия, игумена Далматского (IV век)

Преподобный Исаакий Далматский жил в 4-ом веке. Приняв монашеский постриг, он уединился в пустыне. Во время гонений на православных при императоре Валенте Исаакий пришёл в Константинополь, чтобы поддержать верующих. Шла война с готами. Когда император с воинами выходил из города, преподобный обратился к нему: "Царь, открой храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!" Но император не послушал монаха и приказал заключить его в темницу.

После известия о гибели Валента преподобного Исаакия освободили. При правлении следующего императора – Феодосия – Исаакий учредил монастырь близ Константинополя. После смерти святого игуменом обители стал монах Далмат. От его имени и произошло название обители – Далматская.

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