Православная Церковь отмечает память Корецкой иконы Божией Матери "Споручница грешных"

Призри благосердием, всепетая Богородице, и исцели души моея болезнь.

Канон Пресвятой Богородице

Икона Божьей Матери "Споручница грешных" названа так по надписи, сохранившейся на образе: "Аз Споручница грешных к Моему Сыну...". Впервые этот образ прославился чудесами в Николаевском Одринском мужском монастыре Орловской губернии в средине 19-го века.

Слова «Споручница грешных» несут глубокий смысл: Заступница рода человеческого, Пресвятая Богородица, заботится о спасении людей, совершивших грех. Христиане верят, что Божья Матерь ручается перед Господом за исправление грешников. Она находит способы привести человека к покаянию даже тогда, когда он этого не ожидает.

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