11 июня - день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Я не имею права заниматься тем, что нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для людей, которые страдают.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Епископ-хирург. Для многих это сочетание слов звучит странно. Но сам святитель Лука (Войно-Ясенецкий) воспринимал свой статус вполне естественно. 40 лет он достойно нёс крест врача и пастыря. Владыка Лука написал 55 научных трудов по хирургии и анатомии и десятки томов проповедей.

Но самым важным достижением архиепископа Луки является значительное количество исцеленных им человеческих душ. Ныне, когда прошло почти пятьдесят лет со дня смерти владыки-хирурга, тысячи христиан продолжают получать исцеление благодаря заступничеству этого Божьего угодника.

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