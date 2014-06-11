11 июня - день памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
09:59, 11 июня 2014Праздники
0
Я не имею права заниматься тем, что нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для людей, которые страдают.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Епископ-хирург. Для многих это сочетание слов звучит странно. Но сам святитель Лука (Войно-Ясенецкий) воспринимал свой статус вполне естественно. 40 лет он достойно нёс крест врача и пастыря. Владыка Лука написал 55 научных трудов по хирургии и анатомии и десятки томов проповедей.
Но самым важным достижением архиепископа Луки является значительное количество исцеленных им человеческих душ. Ныне, когда прошло почти пятьдесят лет со дня смерти владыки-хирурга, тысячи христиан продолжают получать исцеление благодаря заступничеству этого Божьего угодника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter