10 июня день памяти святителя Игнатия Ростовского (XIII век)

Архиерейский сан он принял в нелегкие времена татаро-монгольского нашествия. Более четверти века святитель Игнатий управлял Ростовской епархией. За чистую и праведную жизнь Господь наделил архипастыря благодатными дарами.

После смерти он еще до захоронения просиял нетлением и целительной силой своих мощей. Тело владыки вообще не было предано земле, поскольку чудеса, произошедшие во время заупокойных молитв, побуждали клир и народ поставить его гроб в соборном храме открыто.

Уже более 7 веков мощи ростовского епископа Игнатия – одна из главных святынь города. И ныне в Успенском соборе Ростова Великого перед ракой с мощами святителя ежедневно возносят молитву.

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