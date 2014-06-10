10 июня день памяти святителя Игнатия Ростовского (XIII век)
10:02, 10 июня 2014Праздники
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Се несколько веков, как он скончал живот, Но вот до днесь живёт, до днесь нетленна плоть. (Надпись на раке святителя)
Архиерейский сан он принял в нелегкие времена татаро-монгольского нашествия. Более четверти века святитель Игнатий управлял Ростовской епархией. За чистую и праведную жизнь Господь наделил архипастыря благодатными дарами.
После смерти он еще до захоронения просиял нетлением и целительной силой своих мощей. Тело владыки вообще не было предано земле, поскольку чудеса, произошедшие во время заупокойных молитв, побуждали клир и народ поставить его гроб в соборном храме открыто.
Уже более 7 веков мощи ростовского епископа Игнатия – одна из главных святынь города. И ныне в Успенском соборе Ростова Великого перед ракой с мощами святителя ежедневно возносят молитву.
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