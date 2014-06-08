Сегодня православные празднуют Троицу

Сегодня православные верующие празднуют день Святой Троицы.

Все православные храмы украшены ветвями деревьев, которые символизируют обновление души.

Троицу отмечают на 50-й день после Пасхи, потому этот день еще называют Пятидесятницей.

Свое первое название праздник получил в честь схождения Святого Духа на апостолов, которое обещал им Христос еще перед своим Вознесением. Схождение Святого Духа символизирует заботу всех Лиц Триединого Бога о мире: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьяволу, Бог Дух Святой освящает мир через Церковь и проповедь веры для всех народов.

В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели «дар языков» - стали говорить на разных, неизвестных им ранее языках. Таким образом, они получили возможность проповедовать в разных уголках мира. Именно поэтому день Святой Троицы именуется также днем рождения христианской церкви.

После Божественной литургии на праздник Троицы в храмах осуществляется особая вечерняя с чтением поклонных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях в царских вратах, лицом к верующим, прихожане тоже становятся на колени, впервые после Пасхи.

Накануне Троицы церковь установила Троицкую субботу, в которую осуществляется поминание покойных, а в понедельник, сразу после Троицы, празднуется день Святого Духа.