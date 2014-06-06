Сегодня день памяти преподобного Никиты, столпника Переяславльского (ХІІ век)

В годы правления князя Юрия Долгорукого он руководил сбором налогов в городе Переяславль-Залесский. Но при этом Никита грабил жителей и присваивал собранные для князя деньги. Однажды в церкви он услышал слова из книги пророка Исаии: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову» (1.17).

Это наставление глубоко проникло в его сердце. Но вскоре Никита забыл о нём. Но Господь напомнил о грехах: дома в котле, где варилась еда, он увидел части человеческих тел. После этого Никита навсегда изменил свою жизнь: он всем сердцем раскаялся и стал монахом. Святой принял на себя подвиг столпничества и после искреннего покаяния умер мученической смертью от рук разбойников.

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