6 июня - день памяти преподобного Симеона Столпника, Дивногорца (VI век)

11:28, 06 июня 2014
Праздники
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Монашество – это прямая дорога к чистоте сердца. Святитель Феофан Затворник

Подвиг столпничества – один из самых необычных и давно забытых христианами. Живя на столбе, человек уподобляется птице. Но, в отличие от нее, не может перелететь на другое место. И вынужден терпеть на столбе дождь, холод, жару и ограничения в движении. Один из сирийских подвижников 6-го века жил так 68 лет.

Преподобный Симеон Дивногорец с юных лет твердо решил идти евангельским путем. Жил в монашеской обители преподобного Иоанна Столпника. Суровый аскетизм праведника удивлял даже опытных монахов. Стремясь к полному уединению, святой Симеон впоследствии стал жить на столбе на Дивной горе близ Антиохии Сирийской. Презрев земные блага, преподобный получил от Господа дар чудотворения, которым послужил людям.

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