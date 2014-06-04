Православная церковь чтит память мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского (ХІ век)

Крест, явльшийся тебе с Небесе, светел проповедал еси, просветив языки ясно, Владимире славне.

Тропарь святому

Святой мученик Иоанн-Владимир, князь Сербский, правил Иллирией и Далмацией. Воспитанный в благочестии, он мудро управлял своими владениями, храня православную веру.

Однажды благоверного князя вызвали к царю Болгарии – Иоанну-Владиславу, якобы на переговоры. Но у входа в храм Иоанна-Владимира предательски убили. Это произошло в 1015-ом году. Впоследствии мощи святого князя были перенесены в один из монастырей близ албанского города Эльбасан.

Глас