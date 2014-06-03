Сегодня Собор Карельских святых

Сегодня Православная Церковь чтит память Собора Карельских святых. В 14-ом веке в Карелии свет веры Христовой зажгли основатели Валаамского монастыря – преподобные Сергий и Герман.

Около 1430-го года монахи Кирилло-Белозерского монастыря Зосима и Савватий учредили Соловецкий монастырь. Святые Арсений Коневецкий, Александр Свирский, Кирилл Челмогорский, Иона Клеменецкий и еще около семидесяти подвижников в разное время открывали здесь обители, строили храмы, служили Господу. Они были миссионерами, осваивавшими карельские просторы не мечом, а крестом, кротостью и любовью.

Их память чтит сегодня не только Русская, но и Финская Православная Церковь.

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