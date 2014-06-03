Православная Церковь чтит память великих святых – царей Константина и Елену (IV век)

Сегодня Церковь чтит память великих святых – царей Константина и Елену. Придя в 323-м году к власти, Константин стал распространять и поддерживать христианство в Римской империи. В этом святом деле ему помогала его мать – царица Елена. Когда Константин решил построить храмы на священных местах Святой Земли и найти Крест Господень, царица с радостью взялась за это.

Часть Креста, а также гвозди и шипы тернового венца она привезла в Рим. А на месте страданий, захоронения и воскресения Иисуса Христа начала строительство храма, который до сих пор является главной святыней в Иерусалиме. За заслуги и усердие в деле распространения христианской веры Церковь стала называть императора Константина и царицу Елену равноапостольными.

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