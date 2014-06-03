3 июня - Владимирской иконы Божией Матери

Согласно преданию, чудотворный Владимирский образ Божьей Матери был написан святым евангелистом Лукой. На Русь икона попала в 12-ом веке. Сначала образ находился в Вышгороде. Затем святой князь Андрей Боголюбский перевез его во Володимир-на-Клязьме.

В 1395-ом году во время нашествия Тамерлана князь Василий Дмитриевич велел перенести икону в Москву. “И побежал Тамерлан, гонимый силой Святой Девы”, – писал тогда летописец. В 1521-ом году к Москве приблизилось войско татарского хана Махмет-Гирея. Но помогло заступничество Божьей Матери: враг внезапно отступил. В честь чудесного отступления врага от Москвы в этот день было установлено еще одно празднование Владимирской иконы Божьей Матери.

Глас