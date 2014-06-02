Православная церковь чтит память мученика Фалалея (ІІІ век)

Желаю умереть за Христа Спасителя и Бога моего, надеясь с Его помощью претерпеть все муки.

Мученик Фалалей Эгейский

Святой Фалалей был врачом в Эгее. По приказу императора Нумериана правитель города повелел схватить христиан и подвергнуть их мукам. Среди них был и восемнадцатилетний Фалалей, открыто исповедовавший свою веру во Христа.

За это святой был подвергнут истязаниям, но палачи – Александр и Астерий – отказались выполнять приказ и прославили Христа, за что были сразу же казнены. Святой Фалалей не тонул в море; не тронули его и дикие звери. Тогда по приказу правителя его казнили мечом. Это произошло в 284-м году. Позже чудотворные мощи мученика Фалалея были положены в Константинопольском храме святого Агафоника.

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