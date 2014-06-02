2 июня - день памяти преподобных Завулона и Сосанны (ІІІ–ІV век)

Преподобный Завулон прославился как отважный воин и преданный христианин. Когда пленённые им франки выразили желание принять святое крещение, именно Завулон хлопотал перед римским императором Максимианом об их помиловании. Благодаря этому праведнику вскоре почти все франки приняли христианство.

Со своей будущей женой – Сосанной, сестрой патриарха Иерусалимского Ювеналия, он встретился, когда нёс послушание в Иерусалиме. Вскоре у них родилась дочь Нина – будущая просветительница Грузии. Когда дочери исполнилось двенадцать лет, преподобный Завулон поселился в пустыне, а святая Сосанна, приняв монашество, получила благословение патриарха на служение немощным и убогим при храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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