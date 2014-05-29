Сегодня - Вознесение Господне

На сороковой день после Пасхи, православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — Вознесение Господне. Этот праздник приходится на четверг шестой недели после Пасхи.

Согласно преданию, именно спустя 40 дней после своего воскресения Иисус Христос в последний раз явился своим апостолам, пообещав им скорое послание Святого Духа.

Свидетелями вознесения Христа стали его ученики, которых он проводил в Вифанию. Накормив их хлебом, он благословил своих учеников и вознесся над ними в небо. Об этом чуде апостолы рассказали всем людям, вернувшись в Иерусалим.

Этим событием завершилось земное служение Иисуса Христа, который в своем лице вознес человеческую природу к престолу Бога-Отца и таким образом подготовил ее к принятию Святого Духа.

rosbalt.ru