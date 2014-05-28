Сегодня день памяти святителя Ахиллия Ларисийского (IV ст.)

Святитель Ахиллий, епископ Ларисийский, жил в четвертом веке, во времена правления равноапостольного императора Константина Великого. Он прославился святостью жизни и ученостью и был назначен епископом города Ларисы в Греции. В 325 году святитель Ахиллий принял участие в Первом Вселенском Соборе.

Во времена своей архипастырской деятельности он ревностно проповедовал Евангелие, разрушал идольские капища и украшал христианские храмы. От Бога Ахиллий получил дар исцеления болезней, особенно беснования, и творил немало чудес. В 330 году святитель мирно отошел к Господу.

Глас