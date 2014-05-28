Православная церковь чтит память преподобного Исаии Печерского (ХІІ век)
01:42, 28 мая 2014Праздники
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Подвигом его жизни были безмолвие и неутомимый труд, за что современники прозвали его «трудолюбивым» – преподобный Исаия Печерский.
Святой подвизался в одиннадцатом – начале двенадцатого века в Киево-Печерской обители. Скончался праведник в 1115 году.
Ныне нетленные мощи преподобного Исаии Печерского покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
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