Православная церковь чтит память преподобного Исаии Печерского (ХІІ век)

01:42, 28 мая 2014
Праздники
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Подвигом его жизни были безмолвие и неутомимый труд, за что современники прозвали его «трудолюбивым» – преподобный Исаия Печерский.

Святой подвизался в одиннадцатом – начале двенадцатого века в Киево-Печерской обители. Скончался праведник в 1115 году.

Ныне нетленные мощи преподобного Исаии Печерского покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

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