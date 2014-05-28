28 мая - день памяти преподобного Пахомия Великого (IV век)

Основатель монашеского общежительства – преподобный Пахомий Великий – родился в 3-ем веке в Фиваиде, что в Верхнем Египте, в языческой семье. С юности он был целомудренным и рассудительным. Получив хорошее светское образование, Пахомий принял крещение и уединился в египетской пустыне, где стал вести суровую подвижническую жизнь.

Услышав однажды голос, приказывавший ему построить обитель, преподобный учредил в пустыне монастырь. Вскоре в образе схимника ему явился Ангел Божий и вручил устав монашеской жизни. Пахомий поучал монахов своей обители возлагать надежду только на помощь и милость Божью. Ему были открыты тайны дальнейшей судьбы монашества. Прожив немногим более полувека, праведник скончался около 348 года.

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