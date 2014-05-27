Сегодня день Межирицкой иконы Божьей Матери «Жизнеподательница»

Перед этим чудотворным образом Божьей Матери возносят молитвы уже шесть веков. Родовая святыня князей Острожских – Межирицкая икона Пресвятой Богородицы «Жизнеподательница» – пережила смутное Средневековье, войны и революции. И в своем первозданном виде чудом сохранилась до наших дней. От нее исцелялись инвалиды, онкобольные, прозревали слепые.

В средине 18-го века весть о чудотворной иконе дошла до Ватикана и Москвы. Ее оклад украсили короной с драгоценными камнями. Ныне Межирицкая икона Божьей Матери – главная святыня Межирицкого православного Свято-Троицкого мужского монастыря Ровенской области.

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