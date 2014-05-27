Православная церковь чтит память преподобного Никиты, епископа Новгородского (ХІІ век)

Свой духовный путь он начинал в Киево-Печерской лавре. В весьма молодом возрасте святой Никита принял монашество и выразил желание стать затворником. Однако духовный наставник не дал благословения юному подвижнику на такой сложный подвиг. Никита ослушался опытного монаха и самовольно отправился в затвор, желая обрести славу среди людей.

Как и предполагали печерские старцы, такой самочинный подвиг лишь навредил душе затворника. Впоследствии смирение и покорность Божьей воле принесли Никите немало благодатных даров. В конце 11-го века ему доверили архиерейскую кафедру в Новгороде. Там святитель прослужил 13 лет, став хорошим пастырем земли Новгородской.

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