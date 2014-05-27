27 мая - день памяти преподобного Серапиона Синдонита (V век)

Преподобный Серапион жил в пятом веке в Египте. С юности праведник не имел ни жилья, ни имущества, носил лишь грубую льняную одежду – синдон. Поэтому его и стали называть «Синдонит». Еще у святого Серапиона было небольшое Евангелие. Но вскоре он остался и без этого имущества. Одежду он пожертвовал нищему, а книгу продал, чтобы освободить из темницы одного заключенного.

Чтобы проповедовать истинную веру, святой продал себя в рабство одному мужчине. В результате праведник обратил ко Христу всю семью своего хозяина. В глазах современников и последующих поколений христиан преподобный Серапион стал образцом истинного последователя учения Христова.

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