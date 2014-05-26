Сегодня день памяти преподобного Евфимия Иверского (ХІ век)

Преподобный Евфимий происходил из знатного грузинского рода. Еще ребенком его отдали в заложники во двор византийского императора. За время пребывания в Константинополе Евфимий достиг больших успехов в изучении книжного дела. Приехав на святую гору Афон, он остался в Иверской обители, которую учредил его отец – преподобный Иоанн.

Там он занимался переводом Священного Писания и богослужебных книг с греческого на грузинский язык. Со временем Евфимий был избран настоятелем и двенадцать лет руководил братией. На склоне лет, ради дальнейшего перевода священных книг, он отказался от игуменства, но продолжал опекать Иверскую обитель. В 1028 году, на 65 году жизни, праведник отдал свою душу Господу.

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