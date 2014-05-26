26 мая - день памяти мучеников Гликерии и Лаодикия (II век)

Святая Гликерия мученически пострадала за Христа во времена правления императора Антонина. Приняв христианство, она ежедневно посещала храм Божий. Однажды, в день языческого праздника в городе Троянополь, Гликерия пришла в капище и своей молитвой разрушила статую Зевса.

Разъяренный правитель Савин приказал забросать святую камнями. Но ни один камень не достиг ее. Затем Гликерию решили подвергнуть пыткам и заморить голодом. Но ангелы исцеляли ее раны, приносили ей воду и пищу. Это так поразило надзирателя тюрьмы Лаодикия, что он уверовал в Господа, после чего принял мученическую смерть. В конце концов, Гликерия сама попросила Бога принять ее к Себе.

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