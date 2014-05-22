Сегодня день памяти мученика Христофора (III век)

Святой мученик Христофор жил в 3-ем веке. Он был человеком высоким и физически сильным, лицо же его было звероподобным. Согласно преданию, в молодости Христофор был внешне привлекателен, но, желая избежать искушений, он выпросил у Господа уродливое лицо. Еще до принятия таинства крещения он исповедовал свою веру во Христа и разоблачал тех, кто преследовал христиан.

Узнав об этом, император Декий приказал 200-там воинам арестовать Христофора. На пути к месту казни сухая тростина в руке святого расцвела, а хлеба по его молитве приумножились. Воины были удивлены чудесами. Уверовав во Христа, они приняли в Антиохии крещение. После отказа принести жертву идолам и долгих истязаний мученика зарубили мечом.

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