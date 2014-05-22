В 1087 году состоялось перенесение мощей святителя Николая в город Бари

Перенесение мощей святителя Николая Чудотворца стало еще одним поводом для почитания великого святого. В этот день в 1087 году святые мощи были перевезены итальянскими купцами из города Мира, который находится на территории нынешней Турции, в итальянский город Бари. Святыню тайно извлекли из саркофага, наполненного миром, и перенесли на корабль, доставивший ее в Италию.

Перенесение мощей в церковь Святого Стефана в городе Бари сопровождалось многочисленными чудесными исцелениями больных. Русская Православная Церковь установила празднование перенесения мощей святителя Николая сразу же после этого события на основе глубокого, устоявшегося почитания на Руси великого угодника Божьего.

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