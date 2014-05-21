Православная церковь чтит память преподобного Арсения Печерского (XIV век)
13:25, 21 мая 2014Праздники
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О жизни преподобного Арсения трудолюбивого известно мало. Он жил в 14-ом веке и был монахом Киевской обители Успения Пресвятой Богородицы. Его никто никогда не видел без дела: Арсений обычно или молился, или исполнял монастырское послушание.
Он никогда не употреблял пищу до заката солнца. За своё смирение и трудолюбие праведник принял от Господа дар чудотворений. Приблизительно в возрасте 45 лет преподобный Арсений отошел к Господу. Ныне его святые мощи покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
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