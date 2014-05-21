21 мая - день памяти преподобного Арсения Великого (V век)

Он происходил из благочестивой римской семьи. Получив хорошее образование, святой Арсений хотел посвятить себя служению Богу. Но император Феодосий Великий вызвал его для воспитания своих сыновей. Пребывание при дворе обременяло праведника. Поэтому он тайно бежал в Александрию, а оттуда – в египетскую пустыню.

Полвека преподобный Арсений провел в монашеских подвигах. На склоне лет святой наставлял многих искателей спасения, чтобы они не только постились и молились, но и берегли свою душу от ненависти и гордыни.

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