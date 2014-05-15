16 мая в Киево-Печерской лавре один из самых чтимых праздников - день памяти преподобного Феодосия, игумена Печерского

В Киево-Печерской лавре, в пещерном храме на Ближних Пещерах, 16 мая, в день памяти преподобного Феодосия, игумена Печерского, будет совершена ночная Божественная литургия. Начало литургии – в 01.00.

Архиереи и братия монастыря вместе с многочисленными богомольцами прославят одного из основателей святой обители.

Расписание богослужений в Киево-Печерской лавре в день памяти преподобного Феодосия Печерского

1 –– 01.00 Ближние пещеры

2 –– 5.30 Дальние пещеры

3 –– 6.30 Крестовоздвиженский храм

После 3-й литургии водосвятный молебен на источнике прп. Феодосия

4 –– 7.00 Трапезный храм

5 –– 8.30 Успенский собор

После 5-й литургии Крестный ход на Дальние пещеры

Всенощная: 16.30 Успенский собор

День памяти преподобного Феодосия – один из самых почитаемых праздников в Киево-Печерской лавре. Для обители имя преподобного Феодосия значит очень много. Именно во времена преподобного Феодосия в Киевской лавре был введен общежительный устав и заложен Успенский собор – главный храм обители.

Ценным достоянием является и литературное наследие святого – послание народу, монашеству и великому князю Изяславу Ярославовичу.

Свидетельством о жизни Феодосия Печерского является его Житие, написанное в конце XI - начале XII веков монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Кроме того, сведения о Феодосии имеются в Повести временных лет и в "Киево-Печерском патерике". Согласно Житию, Феодосий родился в г. Василеве около Киева в богатой семье княжеского слуги.

Детские годы провел под Курском, куда переехала его семья. Феодосий уже в детстве, избегая игр и забав, прославился подвигами во имя Бога - носил железные вериги, постоянно молился, ходил в рубище. На 24-м году он тайно покинул родительский дом и постригся по благословению преподобного Антония в Киево-Печерском монастыре с именем Феодосий.

С самого начала монашеского пути и до конца жизни Феодосий с рвением исполнял все монашеские послушания: много трудился наравне с другими, был очень скромен, питался хлебом с водою, никогда не спал лежа, только сидя.

В 1054 г. преподобный Феодосий был рукоположен в сан иеромонаха, а в 1057 г. избран игуменом Киево-Печерского монастыря. В годы его управления монастырь стал едва ли не самым значительным церковным центром Киевской Руси. Число иноков возросло до ста человек, были устроены наземные кельи, началось строительство главного храма монастыря - церкви во имя Успения Пресвятой Богородицы.

По указанию игумена из Константинополя был привезен так называемый Студийский устав, учреждавший общежительскую форму организации монастыря. Этот устав разошелся по всей Руси по другим монастырям. Многие насельники Киево-Печерской обители позднее стали епископами в других русских городах.

Печерские старцы, и, прежде всего, cам Феодосий, внесли в древнерусскую духовную жизнь новую для нее идею аскезы, т.е. отречения от всего земного, мирского и плотского в пользу духовного самосовершенствования.

До нашего времени сохранилось несколько творений преподобного Феодосия: шесть поучений и два послания, а также молитва о всех христианах. В своих поучениях преподобный Феодосий писал о монашеских обетах и обязанностях, особенно подробно он останавливается на обете нестяжания. В поучениях для народа он решительно восставал против различных языческих обычаев, которые в то время еще бытовали на Руси.

Преподобный Феодосий за несколько дней предсказал братии свою кончину. Он собрал иноков монастыря и в последний раз обратился к ним с наставлением. Со слезами святой Феодосий говорил об усердном посещении храма, о страхе Божием, о любви и послушании.

3 мая 1074 г. преподобный Феодосий мирно скончался на восходе солнца во время молитвы к Богу.

На церковном Соборе 1108 года, при митрополите Киевском Никифоре (1104-1121), преподобный Феодосий был причислен к лику святых.

Православная церковь чтит день преставления святого Феодосия Печерского 16 мая (3 мая по ст. ст.) и день перенесения его честных мощей 27 августа (14 августа по старому стилю).

ФЕОДОСИЮ ПЕЧЕРСКОМУ

Тропарь, глас 8

Возвысився на добродетель, / измлада возлюбив монашеское житие, / к желанию доблественне достиг, вселился еси в пещеру / и, украсив житие твое пощением и светлостию, / в молитвах, яко безплотен, пребывал еси, / в Российстей земли, яко светлое светило, просияв, отче Феодосие, / моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 3

Звезду Российскую днесь почтим, / от востока возсиявшую, и на запад пришедшую, / всю бо страну сию чудесы и добротою обогатившу и вся ны / содеянием и благодатию монашескаго устава, / блаженнаго Феодосия.

МОЛИТВА СВЯТОГО ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО ЗА ВСЕХ ХРИСТИАН

Владыко Господи человеколюбче! Того, кто верен, укрепи, Господи, да будут вернейшими; того, кто неразумен, вразуми, Владыко. Язычников, Господи, обрати в христианство, и будут нам братьями. В темницах сущих, в оковах и беде — избави. Господи, от всякия печали. И братьям нашим в затворах и столпах, пещерах и пустынях дай силы, Господи, на подвиг их.

Помилуй, Господи, князя нашего, имярек, и град сей, и всех людей в нем. Помилуй милостью своей и меня, грешного раба твоего, имярек, хоть я и многогрешен, но правой верою раб твой.

Спаси и помилуй, Господи, епископа нашего, имярек, и весь чин монашеский, иереев и дьяконов, и всех православных христиан.

Помилуй, Господи, того, кто беден и замучен нищетой, подай богатую им милость, моленья ради святой Богородицы, силою честного креста и святого тридневного воскресения твоего, и славного ради пророка и предотечи Иоанна, и всех ради твоих пророков и апостолов, святителей, и мучеников, и преподобных отцов, и святых жен, и всех святых твоих, собравшихся в Никее святых отцов трехсот и восемнадцати, и святых отцов, поручителей о нашем покаянии — Василия, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Николы, и святого отца нашего Антония, светильника всей Руси, обещавшегося молиться за нас.

Покой. Господи, души рабов своих, правоверных князей наших и епископов, имярек, и всех наших сродников по плоти, имярек.

Покой, Господи, души рабов своих, всех православных христиан, умерших по городам и селам и в пустынных местах, в пути и на море.

Покой их в месте светлом, с сонмом святых, в ограде благого рая, в жизни бесконечной, в неизглаголанном и немерцающем свете лица твоего.

Ибо ты — покой и воскресение усопшим рабам твоим, Христе Боже наш, и славим тебя со Отцом и Святым Духом, и ныне, и присно.

"УНИАН-Религии", по информации из открытых источников.