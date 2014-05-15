Сегодня день Путивльской иконы Божьей Матери
11:42, 15 мая 2014Праздники
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О Путивльской иконе Божьей Матери стало известно в первой половине 17-го века. Именно в это время образ явился в городе Путивль, около бывших Микольских ворот. Отсюда и название святыни – Путивльская. Долгое время икона находилась на городских вратах и прославилась многочисленными чудесами и знамениями.
На ней Божья Матерь изображена с Передвечным Младенцем, держащим в левой руке шар – символ владычества над всем миром. В правой руке Пресвятой Девы лестница, символизирующая примирение небесного с земным, Бога с человеком – после рождения Спасителя. Путивльский образ очень похож на другую местную икону Божьей Матери – Молченскую.
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