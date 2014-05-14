14 мая - день памяти священномученика Макария, митрополита Киевского (XV век)

В 1495-ом году собор архиереев Русской Церкви избрал архимандрита Виленского Свято-Троицкого монастыря Макария митрополитом Киевским и всея Руси. Впоследствии от патриарха Константинопольского Нифонта пришло благословение поставить Макария на митрополичью кафедру. В то время Киев неоднократно подвергался татарскому нашествию.

В мае 1497 года было очередное вторжение татар на Русскую землю. По дороге в Киев на реке Вжище в селе Стриголов во время богослужения митрополит Макарий был убит. Впоследствии тело священномученика перевезли в Киев и похоронили в соборном храме Святой Софии. При гробе святого начали происходить чудеса. Сегодня Православная Церковь чтит память этого праведника.

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