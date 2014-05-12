12 мая - день памяти преподобного Амфилохия Почаевского (ХХ век)
11:47, 12 мая 2014Праздники
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Почаевский старец – схиигумен Амфилохий
«Стезя праведных – как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Эти слова Священного Писания получили очередное подтверждение на примере жизни преподобного Амфилохия Почаевского. Избрав монашеский путь спасения, познав во Христе «все сокровища премудрости и ведания», он рукой Господней творил чудеса: изгонял бесов; молитвой и любовью к страждущим лечил телесные недуги, перед которыми была бессильна медицина; воскрешал умерших.
Даже после смерти праведника на его могиле продолжали происходить чудеса. Весной 2002 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о присоединении почаевского старца – схиигумена Амфилохия – к лику святых.
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