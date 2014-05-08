Православная церковь чтит Касперовскую икону Божией Матери

«Защитница Одессы» – так стали называть Касперовскую икону Божьей Матери жители города после внезапного прекращения врагом артобстрела Одессы во время Крымской войны 1853-56-го годов. Архиепископ Херсонский и Таврический святитель Иннокентий (Борисов) постановил тогда: "В наставление потомкам сделать это событие незабываемым".

После расследования ряда чудес, которые прославили этот святой образ до начала войны, Святейший Синод Русской Православной Церкви признал икону чудодейственной. Ныне Касперовская икона Божьей Матери благоговейно почитается жителями Одессы, а сам образ находится в кафедральном соборе города.

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