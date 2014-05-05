5 мая - день памяти апостолов Нафанаила, Луки и Климента (I век)

Святые апостолы Нафанаил, Лука и Климент благовестили Слово Божье еще во время земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Святой Нафанаил, он же, по свидетельству отцов Церкви, — Варфоломей, во время первой встречи со Спасителем признал Его Сыном Божьим. Святые Лука и Климент входили в число семидесяти учеников Христа. Апостол Лука известен как один из четырёх евангелистов, автор книги «Деяния Апостолов» и первый иконописец. О святом Клименте известно, что он был епископом города Сардика в Малой Азии. Апостол Павел в своем послании к Филиппийцам упоминает его среди своих сподвижников, имена которых записаны в Книге Жизни. Сегодня Церковь чтит всех трёх апостолов: Нафанаила, Луку и Климента.

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