Сегодня день памяти святых жен-мироносиц (І век)

Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых.

Евангелие от Матфея 28:6

Сегодня, во второе воскресенье после Светлого праздника Пасхи, Церковь вспоминает тех женщин, которые первыми узнали о воскресении Христа и первыми сообщили миру радостную весть. Как говорил апостол и евангелист Матфей – это были Мария Магдалина, Мария Яковлева и Саломия. А святой апостол Лука добавляет, что там была еще Иоанна и другие женщины.

Они принесли ко гробу Спасителя специальное масло, чтобы помазать тело Господа. Однако им не удалось осуществить своё намерение. Христос уже воскрес. А жёны-мироносицы стали первыми благовестницами истины торжества жизни над смертью.

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