3 мая - Кипрской иконы Божией Матери
03:06, 03 мая 2014Праздники
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Явление этого чудотворного образа Божьей Матери относят к 392-му году. Это произошло на острове Кипр, именно на том месте, где был похоронен праведный Лазарь. Отсюда и название иконы – Кипрская. На месте обретения образа был устроен монастырь Ставруни, где и осталась святыня.
Кипрская икона находилась на вратах специально построенного для нее храма. Однажды аравиец, проезжая мимо церкви, пустил стрелу в этот образ. Она попала в колено Богородицы. Из раны потекла кровь. А испуганный аравиец вскоре умер. С Кипрской иконы существует несколько списков, которые тоже прославились чудотворениями.
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